Woody Allen compie 85 anni | su Iris i suoi film più famosi

(Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Woody Allen compie 85 anni. Con le sue pellicole ad alto tasso di nevrosi e caratterizzate da un humor inconfondibile, ha segnato la storia del cinema, regalando al pubblico tanti capolavori. Dall’indimenticabile ‘Io e Annie’, con la straordinaria Diana Keaton, grazie al quale si aggiudicò 2 Oscar (Migliore regia, Migliore sceneggiatura originale), al più recente ‘Blue Jasmine’, che ha regalato la statuetta dorata a Cate Blanchett, per la Miglior attrice protagonista. Nel mezzo tanti successi come ‘Manhattan’ (nella lista dei 100 migliori film di sempre dell’American Film Institute) a ‘Match Point’ , con una sensualissima Scarlett Johansson che ritroveremo anche in ‘Vicky, Cristina e Barcelona’ al fianco di Penelope Cruz (premio Oscar per la sua interpretazione in questo film). Quasi un film all’anno e nessuna voglia di fermarsi. La sua ultima creatura avrebbe dovuto essere nelle sale in questi giorni, ma l’uscita è stata rimandata a causa dell’emergenza Covid. La pellicola si intitola ‘Rifkin’s festival’ e ha come protagonista Wallace Shawn, nei panni di un ex professore e un fanatico di cinema sposato con Sue (Gina Gershon), addetta stampa di cinema. Il loro viaggio al Festival del cinema di San Sebastian, in Spagna, turbato dal sospetto che il rapporto di Sue con il giovane regista suo cliente, Philippe (Louis Garrel), oltrepassi la sfera professionale, sarà l’occasione per il protagonista di riflettere sulla sua vita. Un viaggio metacinematografico che strizza l’occhio a Fellini.