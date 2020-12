Woody Allen compie 85 anni. Auguri al re delle commedie intramontabili e degli scandali famigliari (Di martedì 1 dicembre 2020) Woody Allen compie 85 anni e da oltre 50 non cessa di ammaliarci con le sue commedie psicanalitiche, divertenti, romantiche e celebrali, in cui si interroga sul rapporto con le donne, con se stesso e con le proprie radici (non a caso la maggior parte dei suoi film sono ambientati nella sua New York). Ma l’anima dell’artista, ex stand up comedian, regista, sceneggiatore, attore e jazzista, è profondamente legata all’Europa: Venezia e Parigi sono le metropoli del vecchio continente che ama di più. Indissolubile è il suo rapporto con la cinematografia di Fellini e Bergman. A loro ha dichiarato apertamente il suo amore in alcuni film (anche l’ultima fatica Rifkin’s Festival, che prima o poi vedremo, la dice lunga). ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 dicembre 2020)85e da oltre 50 non cessa di ammaliarci con le suepsicanalitiche, divertenti, romantiche e celebrali, in cui si interroga sul rapporto con le donne, con se stesso e con le proprie radici (non a caso la maggior parte dei suoi film sono ambientati nella sua New York). Ma l’anima dell’artista, ex stand up comedian, regista, sceneggiatore, attore e jazzista, è profondamente legata all’Europa: Venezia e Parigi sono le metropoli del vecchio continente che ama di più. Indissolubile è il suo rapporto con la cinematografia di Fellini e Bergman. A loro ha dichiarato apertamente il suo amore in alcuni film (anche l’ultima fatica Rifkin’s Festival, che prima o poi vedremo, la dice lunga). ...

