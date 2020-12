Wonder Woman 1984: su HBO Max il film sarà diponibile in 4K Ultra HD (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Patty Jenkins ha svelato che il film Wonder Woman 1984 sarà disponibile sulla piattaforma di streaming HBO Max in formato 4K Ultra HD. Wonder Woman 1984 arriverà su HBO Max nel miglior modo possibile dal punto di vista della qualità delle immagini, come confermato anche da Patty Jenkins con un tweet pubblicato online. La regista ha spiegato: "Sono entusiasta nell'annunciare che sarà il primo film su HBO Max disponibile in 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision e Dolby Atmos! Non vedo l'ora! sarà disponibile nei cinema il 25 dicembre e in streaming esclusivamente negli Stati Uniti su HBO Max. Per favore, trovate lo schermo più grande e con la miglior qualità che potete!". HBO ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Patty Jenkins ha svelato che ildisponibile sulla piattaforma di streaming HBO Max in formato 4KHD.arriverà su HBO Max nel miglior modo possibile dal punto di vista della qualità delle immagini, come confermato anche da Patty Jenkins con un tweet pubblicato online. La regista ha spiegato: "Sono entusiasta nell'annunciare cheil primosu HBO Max disponibile in 4KHD, HDR 10, Dolby Vision e Dolby Atmos! Non vedo l'ora!disponibile nei cinema il 25 dicembre e in streaming esclusivamente negli Stati Uniti su HBO Max. Per favore, trovate lo schermo più grande e con la miglior qualità che potete!". HBO ...

