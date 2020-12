Weekend 2020 | Trailer del Film Thriller di Riccardo Grandi – HD

Leggi su udine20

(Di martedì 1 dicembre 2020) #disponibile in streaming su Amazon Prime Video dal 17 dicembre. Per i nuoviitaliani in HD di tutti iprossimamente al cinema, iscriviti al canale Youtube di ComingSoon.it: http://goo.gl/8tXZVx Diretto da:Cast: Jacopo Olmo Antinori, Eugenio Franceschini, Alessio Lapice, Lorenzo Zurzolo, Greta Ferro, Walter Cordopatri e Sara Ricci La trama, la recensione e altri video del: http://tiny.cc/rau5tz Inquattro amici, isolati in un rifugio di montagna, hanno un’unica possibilità di salvezza: scoprire chi tra loro è il colpevole di un terribile crimine del passato. Un intreccio ricco di elementi noir e colpi di scena, con continui rimandi tra presente e passato che mettono a ...