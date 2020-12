Volley, il Trento è decimato dal Covid, il Padova dà l’ok per il rinvio: «Non era giusto giocare» (Di martedì 1 dicembre 2020) «Ora non è il momento di guardare solo al risultato sportivo, è il momento di usare buon senso». Sono le parole di Stefano Santuz, general manager del Padova Volley, che ha acconsentito al rinvio della partita con l’Itas Trentino, in programma domenica scorsa, perché la squadra avversaria era decimata dal Covid. Non aveva nessuno dei due palleggiatori titolari: contagiati entrambi. Così il Padova ha teso la mano agli avversari. Un gesto di fair play che fa notizia, anche alla luce di quanto accade di continuo nel calcio ma in tutto lo sport in generale. Tanto più che il Padova, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, terzultima in classifica e reduce dalla sconfitta in casa, lotta per evitare la retrocessione, mentre l’Itas Trentino è una squadra allestita per il vertice. Una vittoria ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 dicembre 2020) «Ora non è il momento di guardare solo al risultato sportivo, è il momento di usare buon senso». Sono le parole di Stefano Santuz, general manager del, che ha acconsentito aldella partita con l’Itas Trentino, in programma domenica scorsa, perché la squadra avversaria era decimata dal. Non aveva nessuno dei due palleggiatori titolari: contagiati entrambi. Così ilha teso la mano agli avversari. Un gesto di fair play che fa notizia, anche alla luce di quanto accade di continuo nel calcio ma in tutto lo sport in generale. Tanto più che il, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, terzultima in classifica e reduce dalla sconfitta in casa, lotta per evitare la retrocessione, mentre l’Itas Trentino è una squadra allestita per il vertice. Una vittoria ...

napolista : #Volley, il #Trento è decimato dal Covid, il #Padova dà l’ok per il rinvio: «Non era giusto giocare» Sulla Gazzetta… - pilloledivolley : Coppe Europee: comincia oggi la fase a gironi della Champions League con la tre giorni in programma a Trento. - Poo… - OA_Sport : Volley, Champions League 2020/2021. Trento in casa da favorita nel primo round robin - zazoomblog : LIVE Trento-Lokomotiv Novosibirsk Champions League volley in DIRETTA: debutto contro gli ostici russi - #Trento-Lo… - sportface2016 : #volley #CLVolleyM #Trento-#Novosibirsk: ecco data, orario e come vedere il match di #ChampionsLeague 2020/2021 -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Trento SuperLega, rinvio dell'ultima ora per Itas Trentino-Kioene Padova trentinovolley.it Volley, il Trento è decimato dal Covid, il Padova dà l’ok per il rinvio: «Non era giusto giocare»

Volley, il Trento è decimato dal Covid, il Padova dà l'ok per il rinvio: "E' il momento del buon senso". Sulla Gazzetta ...

Lo Sport che vedremo in tv oggi, martedì 1 dicembre

Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, martedì 1 dicembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...

Volley, il Trento è decimato dal Covid, il Padova dà l'ok per il rinvio: "E' il momento del buon senso". Sulla Gazzetta ...Il palinsesto sportivo che vedremo in tv oggi, martedì 1 dicembre, per gli amanti dello Sport, per i malati da divano e telecomando ...