Volley, Champions League: al via anche Scandicci e Busto (Di martedì 1 dicembre 2020) La scorsa settimana è iniziato il percorso verso la coppa europea più ambita, la Champions League; a debuttare sette giorni fa è stata l'Igor Novara che ha chiuso l'andata con tre vittorie su tre. Questo pomeriggio al via invece la bolla per Busto Arsizio e Scandicci, entrambe nella stessa Pool per questa Champions League; in contemporanea ci sarà anche l'esordio europeo in campo maschile con l'Itas Trentino. Busto e Scandicci pronte per la Champions League Per Busto Arsizio è la quarta partecipazione alla competizione europea nella quale hanno sempre ottenuto buoni risultati; il pass per l'edizione 2020/2021 è stato ottenuto grazie al secondo posto nello scorso campionato, ...

