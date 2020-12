Vogliamo la verità! Paghiamo l’Oms per nascondere i dossier che denunciano le responsabilità del governo?

Leggi su ilparagone

(Di martedì 1 dicembre 2020) Un piano pandemico, quello italiano, vecchio e mai aggiornato, fermo addirittura al 2006. Nascosto, o meglio “modificato”, per non dare fastidio a unche nel frattempo, erano gli inizi della prima ondata di coronavirus, veniva lodato in tutto il mondo per le modalità con cui stava affrontando l’emergenza sanitaria. A riverarlo è un servizio di Report che chiama direttamente in causa Ranieri Guerra, direttore aggiunto del, l’Organizzazione Mondiale della Sanità: c’è la sua mano dietro la sparizione improvvisa di un report pubblicato e poi scomparso nel giro di sole 24 ore lo scorso maggio. Il motivo? Dando una semplice occhiata a quel documento, era possibile accorgersi di come il nostro Paese fosse totalmente impreparato di fronte a una minaccia come quella del Covid-19. E così il piano era stato nascosto, successivamente riproposto con ...