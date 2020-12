Vite in fuga anticipazioni penultima puntata: Claudio si costituisce, come finirà? (Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono mancati i colpi di scena ( anche un po’ troppo poco credibili a dire il vero) nella quarta puntata di Vite in fuga in onda ieri sera su Rai 1. I Caruana si sono salvati ancora una volta ma c’è chi da Roma indaga e ormai è vicino alla verità, passo dopo passo. Ma che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 in onda domenica sera? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della quinta e penultima puntata di Vite in fuga trasmessa da Rai 1 il 6 dicembre 2020. come avrete visto i Caruana devono vivere con il peso della morte di Gabriele e per loro non è affatto semplice. Claudio e Anna sono sempre più lontani e la vita dei ragazzi non sta andando come ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 1 dicembre 2020) Non sono mancati i colpi di scena ( anche un po’ troppo poco credibili a dire il vero) nella quartadiinin onda ieri sera su Rai 1. I Caruana si sono salvati ancora una volta ma c’è chi da Roma indaga e ormai è vicino alla verità, passo dopo passo. Ma che cosa succederà nel nuovo appuntamento con la fiction di Rai 1 in onda domenica sera? Lo scopriamo con leche ci rivelano proprio la trama della quinta ediintrasmessa da Rai 1 il 6 dicembre 2020.avrete visto i Caruana devono vivere con il peso della morte di Gabriele e per loro non è affatto semplice.e Anna sono sempre più lontani e la vita dei ragazzi non sta andando...

Ros_marino16 : Ho appena guardato l’episodio S01E08 di Vite in fuga! #tvtime - fanpage : Vite al limite, le anticipazioni - auroramichiamo : Finisce vite in fuga e che non te lo fai un giro sulla 25 a guardare la porta rossa e si che te lo fai - AMikAlice : RT @giioovs: Io che mi preparo ad una nuova puntata di vite in fuga #ViteInFuga - Ozgur_Ezgi79 : @Mary96231807 Avrei tanto voluto vederlo adoro malgi ,la guarderò in replica,io sto guardando vite in fuga mi spiace -