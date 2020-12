“Vipponi | a Natale…” Alfonso Signorini | l’annuncio in diretta | cosa succede il 25 dicembre

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 1 dicembre 2020) Il GF Vip torna anche di venerdì sera. Dopo lo stop della settimana scorsa, con una soladi lunedì,ha comunicato a pubblico e vipponi che per tuttoil reality avrà un doppio appuntamento. Insomma, tutto torna come era prima. Ma non è stato l’unico annuncio del conduttore. Come è noto, il GF Vip è stato prolungato fino a febbraio prossimo, dunque Natale e Capodanno tutti insieme appassionatamente nel bunker di Cinecittà, e i concorrenti non hanno preso benissimo la notizia. La nuovaè iniziata con un filmato che ha ripercorso le reazioni dei concorrenti e tra i più sconvolti sicuramente Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah, Tommaso Zorzi, Maria Teresa Ruta e Francesco Oppini.ha quindi affrontato l’argomento ...