Vie 'rosa' a Campori, il Tar boccia il progetto. Gaspari: 'Siamo amareggiati' (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, guidata dal primo cittadino Daniele Gaspari, ha commentato la sentenza con cui il Tar ha "bocciato" il progetto di dedicare vie e piazze della ... Leggi su lagazzettadelserchio (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministrazione comunale di Castiglione di Garfagnana, guidata dal primo cittadino Daniele, ha commentato la sentenza con cui il Tar ha "to" ildi dedicare vie e piazze della ...

rosa_riccio18 : RT @gravityfucks: vorrei capire il governo che cazzo si lamenta delle vie dello shopping piene di gente se ha riaperto i negozi - giorgiap85 : Mo che Rosa torna e la vede mezza desnuda me vie da rideeee #rosmello - zaza_rosa : RT @SkyTG24: #Milano e la #Lombardia da oggi sono tornati in #zonaarancione e molte persone, come successo anche a Torino, hanno affollato… -