Video l’Eredità 1 dicembre 2020: Massimo Cannoletta vince 17mila euro (Di martedì 1 dicembre 2020) l’Eredità di martedì 1 dicembre 2020. Ecco il Video della Ghigliottina della puntata de l’Eredità di stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. A vincere la puntata di oggi, confermandosi ancora campione del programma, è Massimo Cannoletta di Lecce. Massimo è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo ventesimo tentativo è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 17.500 euro. Il suo montepremi totale vola quindi a ben 202.500 euro. Wow! Trovate il Video della Ghigliottina di stasera ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 1 dicembre 2020)di martedì 1. Ecco ildella Ghigliottina della puntata dedi stasera, condotta come di consueto da Flavio Insinna e in onda nel preserale di Rai1. Are la puntata di oggi, confermandosi ancora campione del programma, èdi Lecce.è divulgatore in campo storico-artistico e ha fatto due volte il giro del mondo per lavoro. Al suo ventesimo tentativo è riuscito ad indovinare la parola misteriosa de La Ghigliottina e a guadagnare il montepremi della serata, che, dopo qualche dimezzamento, valeva 17.500. Il suo montepremi totale vola quindi a ben 202.500. Wow! Trovate ildella Ghigliottina di stasera ...

vaticannews_it : #23novembre #Irak Il ritorno dei cristiani in parte dipende dalla ricostruzione dei luoghi di culto distrutti da… - TeoFraLiberto : RT @MichelaPonzani: Bologna negli anni del terrorismo e l'eredità del colonialismo nella memoria degli italiani. #storiecontemporanee @RaiS… - cn1926it : #Maradona, l’ex manager #Ceci: “L’hanno disintegrato e ora si sfidano per l’eredità. In tanti hanno ignorato Diego” - carotelevip : RT @MichelaPonzani: Bologna negli anni del terrorismo e l'eredità del colonialismo nella memoria degli italiani. #storiecontemporanee @RaiS… - giankawall76 : RT @MichelaPonzani: Bologna negli anni del terrorismo e l'eredità del colonialismo nella memoria degli italiani. #storiecontemporanee @RaiS… -

Ultime Notizie dalla rete : Video l’Eredità Elezioni Usa, ultimi aggiornamenti: Biden vince in Georgia, Trump in North Carolina. Conte: rafforzare relazioni con l’Italia Il Sole 24 ORE