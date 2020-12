VIDEO | Le donne della fotografa Raffaela Scaglietta, ‘viaggiatrici’ che resistono (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Ci sono gli occhi grandi di Adina, la sua pelle solcata dal bisturi che parla ancora di ferita e rinascita. C’e’ Flaminia, ricci ramati e un volto intenso. Fianchi, schiena, gambe. Davanti alla macchina fotografica, protagonista velato o anche esplicito, e’ anche il seno, ricostruito dopo una mastectomia, colpito da un cancro. Sono donne “in viaggio” che hanno attraversato la malattia oncologica e che la fotografa e giornalista Raffaela Scaglietta ha immortalato in scatti “non sensazionalistici”, non estremi ma “femminili” per un progetto creativo, ancora aperto alle candidature, dal titolo ‘Il viaggio’. Intervistata dalla Dire la fotografa ha parlato di queste donne proprio come di viaggiatrici che “hanno attraversato una fase della loro vita speciale, difficile”. CHI È RAFFAELLA SCAGLIETTA Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – Ci sono gli occhi grandi di Adina, la sua pelle solcata dal bisturi che parla ancora di ferita e rinascita. C’e’ Flaminia, ricci ramati e un volto intenso. Fianchi, schiena, gambe. Davanti alla macchina fotografica, protagonista velato o anche esplicito, e’ anche il seno, ricostruito dopo una mastectomia, colpito da un cancro. Sono donne “in viaggio” che hanno attraversato la malattia oncologica e che la fotografa e giornalista Raffaela Scaglietta ha immortalato in scatti “non sensazionalistici”, non estremi ma “femminili” per un progetto creativo, ancora aperto alle candidature, dal titolo ‘Il viaggio’. Intervistata dalla Dire la fotografa ha parlato di queste donne proprio come di viaggiatrici che “hanno attraversato una fase della loro vita speciale, difficile”. CHI È RAFFAELLA SCAGLIETTA

