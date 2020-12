VIDEO | Diabete, Lenzi: “Con l’aumento di casi e costi il Sistema sanitario nazionale rischia il botto” (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “La pandemia da Sars-CoV2 ci ha dimostrato che le persone con diabete e obesità sono state le più colpite: quello che temevamo si è rivelato, per questo dobbiamo agire in fretta, a partire dalla parte politica. Anche perché nessun servizio sanitario può reggere l’aumento delle complicanze e dei casi di diabete: il nostro SSN rischia di fare il botto. Al tempo stesso abbiamo nuovi strumenti diagnostici e di monitoraggio, ai quali pero’ mancano le parti infrastrutturali: ancora una volta parliamo di SSN, che va rafforzato nelle sue strutture e nelle piattaforme in uso per gli stessi medici”. A dirlo e’ il Professor Andrea Lenzi, Ordinario di Endocrinologia presso l’Universita’ di Roma La Sapienza, Policlinico Umberto I, nel corso della conferenza stampa ‘Il controllo della glicemia nei pazienti diabetici: dalle risposte dell’innovazione a quelle della politica sanitaria’, organizzata da Altis. LENZI: “SOCIALITÀ DELLE RISORSE ANCHE NELLA GESTIONE DEL DIABETE” Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) ROMA – “La pandemia da Sars-CoV2 ci ha dimostrato che le persone con diabete e obesità sono state le più colpite: quello che temevamo si è rivelato, per questo dobbiamo agire in fretta, a partire dalla parte politica. Anche perché nessun servizio sanitario può reggere l’aumento delle complicanze e dei casi di diabete: il nostro SSN rischia di fare il botto. Al tempo stesso abbiamo nuovi strumenti diagnostici e di monitoraggio, ai quali pero’ mancano le parti infrastrutturali: ancora una volta parliamo di SSN, che va rafforzato nelle sue strutture e nelle piattaforme in uso per gli stessi medici”. A dirlo e’ il Professor Andrea Lenzi, Ordinario di Endocrinologia presso l’Universita’ di Roma La Sapienza, Policlinico Umberto I, nel corso della conferenza stampa ‘Il controllo della glicemia nei pazienti diabetici: dalle risposte dell’innovazione a quelle della politica sanitaria’, organizzata da Altis. LENZI: “SOCIALITÀ DELLE RISORSE ANCHE NELLA GESTIONE DEL DIABETE”

UfficioStampaF2 : Gli specialisti del #Fatebenefratelli #IsolaTiberina su @ElisirTv: Dario Manfellotto dalla Medicina Interna su… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: In Italia 5 mln di persone con il diabete, 1 mln non sa di averlo - Affaritaliani : In Italia 5 mln di persone con il diabete, 1 mln non sa di averlo - Affaritaliani : Diabete, è una necessità che medici generici prescrivano Sglt2 - hadidsahyo : sorbitevi il diabete oggi -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Diabete VIDEO | Diabete, Lenzi: "Con l'aumento di casi e costi il Sistema sanitario nazionale rischia il botto" - DIRE.it Dire Benevento: l’ex capitano del Calcio Napoli Gennaro Iezzo socio onorario dell’AsDIM. VIDEO

Lo ha detto l’ex capitano del Calcio Napoli Gennaro Iezzo giunto a Benevento per ricevere il diploma di Socio Onorario dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) A ...

Diabete, in Italia un milione di persone non sa di averlo

Non c'è solo il coronavirus a rappresentare un'emergenza per il sistema sanitario italiano, c'è anche il diabete, una patologia che nel nostro Paese affligge cinque milioni di persone: di questi, più ...

Lo ha detto l’ex capitano del Calcio Napoli Gennaro Iezzo giunto a Benevento per ricevere il diploma di Socio Onorario dell’Associazione Diabetici Italia Meridionale (AsDIM) A ...Non c'è solo il coronavirus a rappresentare un'emergenza per il sistema sanitario italiano, c'è anche il diabete, una patologia che nel nostro Paese affligge cinque milioni di persone: di questi, più ...