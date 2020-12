VIDEO Ciclismo: una moto sorpassa Sergio Higuita in allenamento. “Sembra di sentire la morte che ti arriva dietro” (Di martedì 1 dicembre 2020) Il pericolo è sempre dietro l’angolo, anche e soprattutto in allenamento. I ciclisti si stanno preparando alla nuova stagione che inizierà nel 2021 ed è arrivato un VIDEO dalla Colombia piuttosto pauroso, con Sergio Higuita che viene sorpassato da una moto davvero a pochissimi centimetri di distanza. Il commento del colombiano è chiaro: “Chiediamo solo un po’ di spazio e di prudenza durante i sorpassi, 1,5 mt di distanza. Quando ti superano così sembra sentire la morte arrivare da dietro”. Il VIDEO dell’accaduto: Solo pedimos un poquito de espacio y prudencia 1.tmt al aldelantarUno siente que viene la muerte detrás cuando lo pasan a uno así pic.twitter.com/szxBMCWoGK — ... Leggi su oasport (Di martedì 1 dicembre 2020) Il pericolo è sempre dietro l’angolo, anche e soprattutto in. I ciclisti si stanno preparando alla nuova stagione che inizierà nel 2021 ed èto undalla Colombia piuttosto pauroso, conche vieneto da unadavvero a pochissimi centimetri di distanza. Il commento del colombiano è chiaro: “Chiediamo solo un po’ di spazio e di prudenza durante i sorpassi, 1,5 mt di distanza. Quando ti superano così sembralare da. Ildell’accaduto: Solo pedimos un poquito de espacio y prudencia 1.tmt al aldelantarUno siente que viene la muerte detrás cuando lo pasan a uno así pic.twitter.com/szxBMCWoGK — ...

Blog_cyclist : La mia ripetuta:una salita a tutta,fino alla fine. Migliora la soglia massima e l’abitudine allo sforzo in salita ??… - cyclingoo : ?? VIDEO: EF, una moto supera Sergio Higuita in allenamento senza tenere la distanza: “Senti la morte arrivare da di… - orlo_esterno : RT @RaiSport: ????? @petosagan sa stupire anche lontano dalla bici: in questo video fa il passeggero di un jet accelerando fino a 7,9 volte… - CyclingGeeks : RT @gcnItalia: Quando Alan finalmente ci riesce... ???? Taggate anche voi l'Amico che non ne vuole sapere di rullare e guardate il video per… - stefanorizzato : RT @RaiSport: ????? @petosagan sa stupire anche lontano dalla bici: in questo video fa il passeggero di un jet accelerando fino a 7,9 volte… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO Ciclismo VIDEO Ciclismo: una moto sorpassa Sergio Higuita in allenamento. “Sembra di sentire la morte che ti arriva dietro” OA Sport Singapore, un cinghiale affamato ruba la merenda alla ciclista

Questo video arriva da Chek Jawa Wetlands, un’area naturale di Singapore, dove si trova un Parco Nazionale che è meta ambita da molti visitatori. Tra questi una ciclista che ha avuto ...

VIDEO - Quando Maradona accusò tutti: "Pantani è morto solo, dov'era la gente?"

Sembra di rivivere in parte i giorni della tragica scomparsa di Pantani quando anche Maradona accusò tutti. Maradona e Pantani, da un lato il re del calcio, dall'altro quello del ciclismo. Entrambi eb ...

Questo video arriva da Chek Jawa Wetlands, un’area naturale di Singapore, dove si trova un Parco Nazionale che è meta ambita da molti visitatori. Tra questi una ciclista che ha avuto ...Sembra di rivivere in parte i giorni della tragica scomparsa di Pantani quando anche Maradona accusò tutti. Maradona e Pantani, da un lato il re del calcio, dall'altro quello del ciclismo. Entrambi eb ...