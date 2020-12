Vicenza, tamponi negativi per Bruscagin, Padella e Rigoni (Di martedì 1 dicembre 2020) Il Vicenza, con una nota apparsa sul sito ufficiale, ha comunicato che non ci sono nuove positività e che tre calciatori sono diventati negativi. Questo il comunicato: “La società LR Vicenza comunica che non vi sono nuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Sono inoltre stati sottoposti a tampone Matteo Bruscagin, Emanuele Padella e Luca Rigoni. Tutti e tre i calciatori risultano negativi al COVID-19 e si sottoporranno alle visite di idoneità per potersi riaggregare al gruppo.” Foto: logo Vicenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 1 dicembre 2020) Il, con una nota apparsa sul sito ufficiale, ha comunicato che non ci sono nuove positività e che tre calciatori sono diventati. Questo il comunicato: “La società LRcomunica che non vi sono nuove positività nel gruppo squadra, nell’ambito dei controlli previsti dal protocollo in vigore. Sono inoltre stati sottoposti a tampone Matteo, Emanuelee Luca. Tutti e tre i calciatori risultanoal COVID-19 e si sottoporranno alle visite di idoneità per potersi riaggregare al gruppo.” Foto: logoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

