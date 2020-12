Verso la commercializzazione | Ema decide su 2 vaccini il 29 dicembre e 12 gennaio

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 1 dicembre 2020) Sono in dirittura d'arrivo per l'Europa i dueanti Covid-19 che stanno sviluppando le case farmaceutiche Pfizer (con la collaborazione di BioNTech) e Moderna. Entrambe hanno presentato oggi all'Ema (Agenzia europea dei medicinali) una richiesta di "autorizzazione condizionata" alla, e l'Ema ha già fissato al 29e al 12, rispettivamente, le date cui il suo Comitato scientifico si riunirà perre se rilasciare il via libera "tecnico".Questo, naturalmente, se nel frattempo non sorgono problemi imprevisti nel riesame di tutti i dati e risultati dei test sulla sicurezza ed efficacia dei, che l'Agenzia europea aveva già cominciato di sua iniziativa, senza attendere la richiesta delle due imprese, il 6 ottobre per Pfizer-BioNTech e il ...