Venezia, mercoledì acqua alta con picco di 130 cm: Mose in azione (Di martedì 1 dicembre 2020) L'Ufficio maree del Comune di Venezia informa che domani, mercoledì, la città sarà interessata dal fenomeno dell'acqua alta. Complice un'intensa fase di maltempo sostenuta da forti venti di bora. Anche nella città di Chioggia si prevedono 15-20 centimetri in più. Per il fine settimana ci si aspetta una nuova perturbazione e altri episodi di acqua alta. Per le giornate di sabato e domenica la marea potrebbe raggiungere valori molto elevati.

