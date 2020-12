Vanity Fair Confidential: ecco di che cosa parla il nuovo numero 49 di «Vanity Fair» (Di martedì 1 dicembre 2020) Se il momento è complesso, ci vuole Wonder Woman. Ed eccola, sulla nuova copertina di Vanity Fair, un’avvenente Gal Gadot che interpreta al cinema la super eroina, emblema dell’emancipazione femminile. Ma dai simboli si passa alla realtà. In questo numero di Vanity Fair si parla delle donne, del loro impegno a vincere le sfide quotidiane: che siano le «cosentine in lotta» del collettivo calabrese Fem.In o che siano quelle vittime che combattono con tutte se stesse contro il revenge porn. La giornalista Nina Verdelli racconta la storia di una quarantenne, che, dopo aver girato un video intimo, si ritrova coinvolta in un incubo: tutta la città l’ha visto, il video è stato caricato sulle pagine di orrendi gruppi social, lei perde il lavoro e si ritrova in un tunnel giudiziario. Ma quello che si vuole dimostrare sulle nostre pagine, è che il revenge porn è un reato e come tale viene perseguito: che non ci deve essere vergogna, che una donna (l’81% delle vittime sono donne) ha diversi strumenti per far valere i propri diritti e non rimanere schiacciata dall’infamia. Leggi su vanityfair (Di martedì 1 dicembre 2020) Se il momento è complesso, ci vuole Wonder Woman. Ed eccola, sulla nuova copertina di Vanity Fair, un’avvenente Gal Gadot che interpreta al cinema la super eroina, emblema dell’emancipazione femminile. Ma dai simboli si passa alla realtà. In questo numero di Vanity Fair si parla delle donne, del loro impegno a vincere le sfide quotidiane: che siano le «cosentine in lotta» del collettivo calabrese Fem.In o che siano quelle vittime che combattono con tutte se stesse contro il revenge porn. La giornalista Nina Verdelli racconta la storia di una quarantenne, che, dopo aver girato un video intimo, si ritrova coinvolta in un incubo: tutta la città l’ha visto, il video è stato caricato sulle pagine di orrendi gruppi social, lei perde il lavoro e si ritrova in un tunnel giudiziario. Ma quello che si vuole dimostrare sulle nostre pagine, è che il revenge porn è un reato e come tale viene perseguito: che non ci deve essere vergogna, che una donna (l’81% delle vittime sono donne) ha diversi strumenti per far valere i propri diritti e non rimanere schiacciata dall’infamia.

