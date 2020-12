Vanessa Incontrada | compagno | figli | età | vita privata e Instagram della bella attrice e conduttrice italo-spagnola

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 1 dicembre 2020) In questo articolo vi sveleremo l’età, lae il profilodi, la bellissima e simpaticissimaed ex mo. Chi è ildie qual è la sua età? Il gossipspettacolo ci dice chedal 2007 sta insieme a tale Rossano Laurini, del quale a parte questo non si granché d’altro. Da luiha avuto uno che si chiama Isal. Chi sono idi? Il succitato Isal. Qual è l’età di...