Valutazioni in Dad: come si regoleranno le scuole per le pagelle? (Di martedì 1 dicembre 2020) È iniziato dicembre e in tante scuole ormai è tempo di pagellini. Per molte altre, invece, si avvicinano gli scrutini intermedi - quelli da cui scaturiranno le pagelle - che hanno luogo solitamente ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 1 dicembre 2020) È iniziato dicembre e in tanteormai è tempo di pagellini. Per molte altre, invece, si avvicinano gli scrutini intermedi - quelli da cui scaturiranno le- che hanno luogo solitamente ...

ehcate : può essere se lo sia inventato, ma io alle superiori avevo una prof giovanissima che faceva molti riferimenti simil… - vmonegasque : Mi rendo conto di come nella DAD di adesso, tutti i professori abbiano delle idee di noi che non rappresentano quel… - fromthesoftable : +non possiamo andare avanti così, soprattutto se a dicembre torneremo a scuola e tutti ci riempiranno di compiti in… - IsaInghirami : @rosalbareggio Rosalba, non intendo fare valutazioni fuori dal ruolo che mi compete. Personalmente credo che l'econ… -

Ultime Notizie dalla rete : Valutazioni Dad Valutazioni in Dad: come si regoleranno le scuole per le pagelle? Skuola.net Valutazioni in Dad: come si regoleranno le scuole per le pagelle?

Alle scuole superiori ormai da settimane gli studenti frequentano le lezioni a distanza. Quale sarà il metro di giudizio che adotteranno i docenti per stabilire i voti degli alunni in vista del pagell ...

Scuola, Puglia pronta a prorogare l'ordinanza sulla Dad: «Contagi aumentati con riapertura»

La Regione Puglia si starebbe orientando verso la proroga dell'ordinanza, in scadenza giovedì 3 dicembre, che permette di scegliere per i propri figli tra didattica in classe o a ...

Alle scuole superiori ormai da settimane gli studenti frequentano le lezioni a distanza. Quale sarà il metro di giudizio che adotteranno i docenti per stabilire i voti degli alunni in vista del pagell ...La Regione Puglia si starebbe orientando verso la proroga dell'ordinanza, in scadenza giovedì 3 dicembre, che permette di scegliere per i propri figli tra didattica in classe o a ...