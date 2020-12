Vaccino, UE firma nuovo contratto con CureVac (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Europea ha firmato formalmente con la società CureVac un nuovo contratto, già approvato da Bruxelles nei giorni scorsi, per la fornitura di un Vaccino anti-Covid. Lo ha reso noto la Presidente Ursula von der Leyen con un tweet. E’ il quinto contratto firmato dall’Ue con altrettante case farmaceutiche. Sale così a circa due miliardi il numero complessivo di dosi di vaccini di cui Bruxelles si è finora assicurata la fornitura. “Gli europei potranno disporne, una volta che sia stata provata la loro sicurezza ed efficacia, speriamo prima della fine dell’anno”. Intanto, nella giornata di ieri Moderna ha comunicato che i dati per la richiesta di autorizzazione di emergenza per l’utilizzo del suo Vaccino mRNA-1273 sono stati ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – La Commissione Europea hato formalmente con la societàun, già approvato da Bruxelles nei giorni scorsi, per la fornitura di unanti-Covid. Lo ha reso noto la Presidente Ursula von der Leyen con un tweet. E’ il quintoto dall’Ue con altrettante case farmaceutiche. Sale così a circa due miliardi il numero complessivo di dosi di vaccini di cui Bruxelles si è finora assicurata la fornitura. “Gli europei potranno disporne, una volta che sia stata provata la loro sicurezza ed efficacia, speriamo prima della fine dell’anno”. Intanto, nella giornata di ieri Moderna ha comunicato che i dati per la richiesta di autorizzazione di emergenza per l’utilizzo del suomRNA-1273 sono stati ...

