Vaccino per il Coronavirus, ecco quando sarà disponibile (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel primo trimestre del 2021 potrebbero arrivare circa 202 milioni di dosi del Vaccino. Lo ha annunciato il Ministro Speranza. Vaccino Covid, nel primo trimestre 2021 in arrivo 202 milioni di Dosi su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Nel primo trimestre del 2021 potrebbero arrivare circa 202 milioni di dosi del. Lo ha annunciato il Ministro Speranza.Covid, nel primo trimestre 2021 in arrivo 202 milioni di Dosi su Notizie.it.

GassmanGassmann : Avendolo ordinato a settembre, oggi mi vaccino per l’influenza dal mio medico di base. Il mio consiglio, a chi rie… - lucianinalitti : Gli scienziati devono sapere cosa c’è dentro il vaccino, noi dobbiamo fidarci, non è come la ricetta del polpettone… - MedicalFactsIT : Coronavirus: conclusa la fase 3 anche per il vaccino Moderna. Risultati ogni oltre più rosea aspettativa… - Norin88Norin : RT @f4stfu5e: Da dove è saltata fuori questa cosa che il vaccino per il coronavirus modifica il DNA onestamente spero sia vero così finalme… - manu_etoile : RT @Samira1577: @angy_cocco @comitatoliberta Qui dice che nel 2012 ne fu vietata la vendita. -