Vaccino in Italia tra 23 e 26 gennaio 'Entro marzo 202 milioni di dosi' (Di martedì 1 dicembre 2020) anti- di in Italia 'tra il 23 e il 26 gennaio' . Le dosi (la prima tranche sarà pari a 3,4 milioni di sieri) 'andranno ai 300 punti individuati, che sono direttamente gli ospedali'. È quanto riferito ... Leggi su leggo (Di martedì 1 dicembre 2020) anti- di in'tra il 23 e il 26' . Le(la prima tranche sarà pari a 3,4di sieri) 'andranno ai 300 punti individuati, che sono direttamente gli ospedali'. È quanto riferito ...

SkyTG24 : Vaccino Pfizer, il viaggio sotto zero dal Belgio all'Italia - RobertoBurioni : Il vaccino sta arrivando. Il vaccino sta arrivando (negli USA, speriamo prestissimo anche in Italia). - VittorioSgarbi : Evidentemente circola del pessimo vino tra i senatori di Italia Viva... - moriecla : RT @GiancarloDeRisi: Com'è che i cinesi d'Italia si contagiano poco col Covid? Ce lo spiega Luca Zhou Long, piccolo imprenditore di Prato,… - Giacinto_Bruno : RT @SkyTG24: Vaccino Pfizer, il viaggio sotto zero dal Belgio all'Italia -