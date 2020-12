Vaccino antinfluenzale, le farmacie scelgono di destinarli alle persone 'a rischio' (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In un incontro tenutosi oggi tra i responsabili della sanità del Friuli Venezia Giulia - il vicepresidente ed assessore alla salute Riccardo Riccardi e il direttore centrale Gianna Zamaro - ed il ... Leggi su udinetoday (Di mercoledì 2 dicembre 2020) In un incontro tenutosi oggi tra i responsabili della sanità del Friuli Venezia Giulia - il vicepresidente ed assessore alla salute Riccardo Riccardi e il direttore centrale Gianna Zamaro - ed il ...

PiazzapulitaLA7 : Non un assessore della regione Lombardia ha risposto al nostro @alessiolasta sul flop del vaccino antinfluenzale.… - pfmajorino : Vaccino antinfluenzale negato agli over 65, la Lombardia ammette: 'Sono rimaste 200mila dosi' - giorgio_gori : In Lombardia il vaccino antinfluenzale non ci sarà per tutti, scrive ?@ilpost? Lo dicono i documenti interni della… - ietta1987 : @Adnkronos Ma si tranquillo. Continuate cosi. Non fate niente, non preparate nulla. Manco siete stati in grado di g… - manufalcetti : @GaryAlessio @sottoinchiesta @Radio1Rai @rinaldoromanell @JattoniDallAsen Speriamo non finisca tutto come il vaccino antinfluenzale ??????? -