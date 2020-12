Vaccini Pfizer e Moderna: il 29 dicembre sarà il giorno della verità con il parere dell’Ema (Di martedì 1 dicembre 2020) Ecco quando avremo i Vaccini. Il 29 dicembre arriverà il parere dell’agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino Pfizer/BionTech contro il coronavirus. Il 12 gennaio, invece, il verdetto sul vaccino Moderna. A fare il punto sui tempi è l’ente regolatorio Ue che assicura un esame senza sosta per le due richieste di autorizzazione presentate. «L’Agenzia e i suoi comitati scientifici continueranno a lavorare sulla valutazione» dei dati presentati come parte della domanda formale avanzata dalle due aziende, “durante il periodo natalizio”. Vaccini, quando arrivano le valutazioni dell’Ema Entrambe le valutazioni, spiega l’Ema, procederanno secondo una “tempistica accelerata”. E «un parere sull’autorizzazione all’immissione in commercio ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 1 dicembre 2020) Ecco quando avremo i. Il 29arriverà ildell’agenzia europea del farmaco (Ema) sul vaccino/BionTech contro il coronavirus. Il 12 gennaio, invece, il verdetto sul vaccino. A fare il punto sui tempi è l’ente regolatorio Ue che assicura un esame senza sosta per le due richieste di autorizzazione presentate. «L’Agenzia e i suoi comitati scientifici continueranno a lavorare sulla valutazione» dei dati presentati come partedomanda formale avanzata dalle due aziende, “durante il periodo natalizio”., quando arrivano le valutazioniEntrambe le valutazioni, spiega l’Ema, procederanno secondo una “tempistica accelerata”. E «unsull’autorizzazione all’immissione in commercio ...

