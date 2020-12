USA, liberali ed economisti del lavoro nel team economico di Biden (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Joe Biden ha svelato il suo team economico, dando un chiaro segnale sul fatto che la politica economica della sua amministrazione sarà guidata da economisti liberali e con grande attenzione alle misure per i lavoratori. La nomina più pesante è quella di Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, come segretaria al Tesoro. L’economista, in passato, aveva suggerito di tenere i tassi bassi molto a lungo per permettere ai salari di aumentare e avere più persone al lavoro. Adewale Adeyemo, consigliere economico nell’amministrazione Obama, sarebbe il suo vicesegretario. Cecilia Rouse, economista del lavoro di Princeton, dirigerà il Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, diventando la prima donna nera a guidare questo ... Leggi su quifinanza (Di martedì 1 dicembre 2020) (Teleborsa) – Joeha svelato il suo, dando un chiaro segnale sul fatto che la politica economica della sua amministrazione sarà guidata dae con grande attenzione alle misure per i lavoratori. La nomina più pesante è quella di Janet Yellen, ex presidente della Federal Reserve, come segretaria al Tesoro. L’economista, in passato, aveva suggerito di tenere i tassi bassi molto a lungo per permettere ai salari di aumentare e avere più persone al. Adewale Adeyemo, consiglierenell’amministrazione Obama, sarebbe il suo vicesegretario. Cecilia Rouse, economista deldi Princeton, dirigerà il Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca, diventando la prima donna nera a guidare questo ...

(Teleborsa) – Joe Biden ha svelato il suo team economico, dando un chiaro segnale sul fatto che la politica economica della sua amministrazione sarà guidata da economisti liberali e con ...