Usa, infermiera negazionista si vanta sui social di non indossare la mascherina: sospesa (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’infermiera americana del Salem Health Hospital, in Oregon, ha pensato bene di postare su TikTok un video nel quale si vantava di non indossare la mascherina, ironizzando sulle misure sanitarie per il contenimento del contagio. Una scelta che però le è costata cara, perché la donna, una volta scoperta, è stata sospesa dall’ospedale nel quale lavorava. A segnalare il video alla struttura sanitaria sono stati gli stessi utenti del popolare social, che hanno contattato il Salem Health Hospital denunciando l’accaduto. Il nosocomio, attraverso il proprio profilo Facebook, ha ringraziato gli utenti che hanno segnalato il filmato, annunciando che l’operatrice sanitaria, che per di più lavora in un reparto di Oncologia, è stata sospesa dall’incarico. Sul suo comportamento ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Un’americana del Salem Health Hospital, in Oregon, ha pensato bene di postare su TikTok un video nel quale siva di nonla, ironizzando sulle misure sanitarie per il contenimento del contagio. Una scelta che però le è costata cara, perché la donna, una volta scoperta, è statadall’ospedale nel quale lavorava. A segnalare il video alla struttura sanitaria sono stati gli stessi utenti del popolare, che hanno contattato il Salem Health Hospital denunciando l’accaduto. Il nosocomio, attraverso il proprio profilo Facebook, ha ringraziato gli utenti che hanno segnalato il filmato, annunciando che l’operatrice sanitaria, che per di più lavora in un reparto di Oncologia, è statadall’incarico. Sul suo comportamento ...

infoitsalute : Infermiera in Oncologia si vanta sui social di non indossare mascherina, sospesa dall'ospedale in Usa - RadioItaliaIRIB : USA: infermiera pubblicava foto prima e dopo Covid

