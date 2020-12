Usa, giovane influencer trovata morta in strada a Houston: è giallo (Di martedì 1 dicembre 2020) È giallo sulla morte di una giovane influencer di Instagram trovata cadavere sul ciglio di una strada a ovest di Houston. Alexis Leigh Sharkey, 26 anni, era scomparsa venerdì. Sabato la polizia di Houston ha trovato il corpo di una donna in Red Haw Lane, e oggi il medico legale ha confermato che il corpo è di Sharkey. Sul cadavere non sarebbero state trovate ferite visibili. “Era una donna intelligente, bella e amorevole che ci ha lasciati troppo presto”, ha detto a Fox News sua madre. Il dipartimento di polizia di Houston, in una nota stampa, ha dichiarato che sul corpo della ragazza non sono state rinvenute ferite e che la sua causa di morte deve ancora essere determinata. I genitori dell’influencer in un post su Facebook hanno ... Leggi su tpi (Di martedì 1 dicembre 2020) Èsulla morte di unadi Instagramcadavere sul ciglio di unaa ovest di. Alexis Leigh Sharkey, 26 anni, era scomparsa venerdì. Sabato la polizia diha trovato il corpo di una donna in Red Haw Lane, e oggi il medico legale ha confermato che il corpo è di Sharkey. Sul cadavere non sarebbero state trovate ferite visibili. “Era una donna intelligente, bella e amorevole che ci ha lasciati troppo presto”, ha detto a Fox News sua madre. Il dipartimento di polizia di, in una nota stampa, ha dichiarato che sul corpo della ragazza non sono state rinvenute ferite e che la sua causa di morte deve ancora essere determinata. I genitori dell’in un post su Facebook hanno ...

