Uomo ucciso a coltellate | bambino di 7 anni coinvolto nelle indagini | è il figlio della compagna

Un bambino di 7 anni è coinvolto nelle indagini sull'omicidio di un 38enne pregiudicato di Manfredonia ucciso ieri sera a coltellate in circostanze poco chiare nelle campagne nel Foggiano. Attualmente ...

