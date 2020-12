Uomini e donne, anticipazioni oggi 1 dicembre: Gemma bacia Maurizio (Di martedì 1 dicembre 2020) oggi pomeriggio su canale 5 a partire dalle 14:45, nuovo appuntamento con Uomini e donne, dove la protagonista sarà ancora una volta Gemma Galgani. Dopo le accuse lanciate nella scorsa puntata contro Sabina e Maria, la dama torinese sarà nuovamente al centro dello studio pronta a raccontare come sta proseguendo la sua conoscenza con il 51enne Maurizio. Si scoprirà che tra loro è scattato un bacio e questo scatenerà la reazione di Valentina, l’altra dama che sta uscendo con il cavaliere. Ma vediamo cosa accadrà tra poco su canale 5. Gemma protagonista della puntata odierna di Uomini e donne Anche la puntata di Uomini e donne in onda oggi 1 dicembre si preannuncia parecchio movimentata. ... Leggi su tutto.tv (Di martedì 1 dicembre 2020)pomeriggio su canale 5 a partire dalle 14:45, nuovo appuntamento con, dove la protagonista sarà ancora una voltaGalgani. Dopo le accuse lanciate nella scorsa puntata contro Sabina e Maria, la dama torinese sarà nuovamente al centro dello studio pronta a raccontare come sta proseguendo la sua conoscenza con il 51enne. Si scoprirà che tra loro è scattato un bacio e questo scatenerà la reazione di Valentina, l’altra dama che sta uscendo con il cavaliere. Ma vediamo cosa accadrà tra poco su canale 5.protagonista della puntata odierna diAnche la puntata diin ondasi preannuncia parecchio movimentata. ...

