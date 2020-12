‘Uomini e Donne’, Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: “Sogniamo una famiglia numerosa!”. Poi replicano alle frecciatine di Valentina Rapisarda (Di martedì 1 dicembre 2020) Tra le coppie più amate che si sono formate all’interno degli studi di Uomini e Donne c’è sicuramente quella composta da Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione: i due stanno insieme ormai da due anni e da quando suono usciti dal programma mano nella mano non si sono più lasciati e il loro affiatamento è cresciuto sempre più portandoli a decidere di vivere insieme. Intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine, i due hanno raccontato che il loro amore va a gonfie vele e che sono riusciti anche a superare la difficile prova della quarantena e con l’arrivo dell’estate e quindi della libertà hanno ritrovato una perfetta sintonia. Entrambi non hanno dubbi e sono certi che ci saranno l’uno nel futuro dell’altra, a cominciare da Andrea, che ha dichiarato: “In Arianna vedo il mio domani, ... Leggi su isaechia (Di martedì 1 dicembre 2020) Tra le coppie più amate che si sono formate all’interno degli studi di Uomini e Donne c’è sicuramente quella composta da: i due stanno insieme ormai da due anni e da quando suono usciti dal programma mano nella mano non si sono più lasciati e il loro affiatamento è cresciuto sempre più portandoli a decidere di vivere insieme. Intervistati dal settimanale Uomini e Donne Magazine, i due hanno raccontato che il loro amore va a gonfie vele e che sono riusciti anche a superare la difficile prova della quarantena e con l’arrivo dell’estate e quindi della libertà hanno ritrovato una perfetta sintonia. Entrambi non hanno dubbi e sono certi che ci saranno l’uno nel futuro dell’altra, a cominciare da, che ha dichiarato: “Invedo il mio domani, ...

matteosalvinimi : Francia. Scontri con la Polizia, automobili incendiate, vetrine distrutte, 23 donne e uomini delle Forze dell’ordin… - Piu_Europa : ?? #HIV: PENSAVI FOSSE SCOMPARSO? Ogni anno muoiono 500 persone per #AIDS Nel 2019 oltre 2500 nuove diagnosi HIV I p… - trash_italiano : Serviva il cambio di jingle di Uomini e Donne per farmi capire davvero che nulla è per sempre. - vevetta771 : @AzzurraBarbuto Finché esisteranno donne come lei, nemiche delle donne, questo sarà un mondo sempre pronto a trovar… - AllaMeta : RT @AIRC_it: Il papilloma virus è responsabile di molti tumori sia nelle donne che negli uomini. Quanto sono importanti lo screening e la v… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Uomini Donne’ La carriera di una top model col vizio del basket ciociariaoggi.it