Unione della Sanità, la Commissione chiama gli Stati ad agire. Raccomandazioni Covid in arrivo (Di martedì 1 dicembre 2020) “Nel caso di un’altra pandemia, dobbiamo essere sicuri che ogni paese europeo possa rispondere. Ci sono le competenze nazionali, certo, ma c’è tanto altro che possiamo fare a livello europeo rispettando i Trattati”. Nel giorno del primo anniversario dalla nomina alla presidenza della Commissione Europea, Ursula von der Leyen parla del suo piano per l’Unione della Sanità al webinar organizzato sul tema dal gruppo dei Socialisti&Democratici al Parlamento europeo, trasmesso online su Huffpost. Domani la Commissione europea renderà note le Raccomandazioni per le festività natalizie in epoca di pandemia. Non verrà vietata la messa di Natale, né la Commissione può decidere la chiusura degli impianti sciistici: non ne ha le competenze. Palazzo Berlaymont ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 1 dicembre 2020) “Nel caso di un’altra pandemia, dobbiamo essere sicuri che ogni paese europeo possa rispondere. Ci sono le competenze nazionali, certo, ma c’è tanto altro che possiamo fare a livello europeo rispettando i Trattati”. Nel giorno del primo anniversario dalla nomina alla presidenzaEuropea, Ursula von der Leyen parla del suo piano per l’al webinar organizzato sul tema dal gruppo dei Socialisti&Democratici al Parlamento europeo, trasmesso online su Huffpost. Domani laeuropea renderà note leper le festività natalizie in epoca di pandemia. Non verrà vietata la messa di Natale, né lapuò decidere la chiusura degli impianti sciistici: non ne ha le competenze. Palazzo Berlaymont ...

Radicali : L’attivista #JoshuaWong è stato nuovamente arrestato dopo aver ammesso di aver organizzato una manifestazione fuori… - Marcozanni86 : Habeck, co-presidente dei verdi tedeschi, ha dichiarato che loro priorità per i prossimi anni in #UE sarà l'unione… - Antonio_Tajani : Tutela degli impianti sciistici e del mercato turistico invernale. Serve un coordinamento europeo e regole comuni i… - theprophet09 : RT @DarioBallini: BREVE STORIA ESILARANTE József Szájer, l'eurodeputato fedelissimo di Orban beccato a in un'orgia con 25 uomini, è quell… - caselli_s : RT @DarioBallini: BREVE STORIA ESILARANTE József Szájer, l'eurodeputato fedelissimo di Orban beccato a in un'orgia con 25 uomini, è quell… -

Ultime Notizie dalla rete : Unione della Unione della Sanità, la Commissione chiama gli Stati ad agire. Raccomandazioni Covid in arrivo L'HuffPost VIRABHADRASANA – I GUERRIERI

La storia dietro Virabhadrasana, la posizione del guerriero, appartiene alla mitologia classica dell’India, ed inizia con una storia d’amore. Sati si innamora del grande maestro dello yoga e del dio m ...

Legno-Arredo-Illuminazione: 2020 con produzione in calo del 9,4%; nel 2021 previsto +5,3%

I dati del settore nel Report di 24 ORE Ricerche e Studi del Gruppo 24 ORE in collaborazione con l'Area Studi Mediobanca. I 5 migliori player italiani: Saviola Holding, Inca Properties (Friul Intagli) ...

La storia dietro Virabhadrasana, la posizione del guerriero, appartiene alla mitologia classica dell’India, ed inizia con una storia d’amore. Sati si innamora del grande maestro dello yoga e del dio m ...I dati del settore nel Report di 24 ORE Ricerche e Studi del Gruppo 24 ORE in collaborazione con l'Area Studi Mediobanca. I 5 migliori player italiani: Saviola Holding, Inca Properties (Friul Intagli) ...