Unicredit, perché l'ad Jean Pierre Mustier lascia (e la banca crolla in Borsa) (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministratore delegato di Unicredit Jean Mustier lascerà a fine mandato l'istituto di credito. Il banchiere francese non rinnoverà la sua posizione in scadenza nell'aprile 2021. La decisione sarebbe arrivata in conseguenza dei conflitti dentro al Consiglio dopo l'arrivo dell'ex ministro del Tesoro Pier Carlo Padoan come presidente designato. A pesare sulla scelta sarebbe stato il progetto di fusione con Monte dei Paschi di Siena (MPS). Unicredit, l'ad Jean Mustier dà l'addio: l'annuncio "Unicredit ha annunciato oggi che il suo attuale Ceo, Jean Pierre Mustier, ha informato il Consiglio di Amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade ...

