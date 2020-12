Unicredit: Fabi, 'Mustier non aveva prospettiva di medio-lungo termine' (Di martedì 1 dicembre 2020) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - "La qualità delle lavoratrici e dei lavoratori di Unicredit è altissima, ma il disimpegno del gruppo Unicredit e la vendita dei gioielli di famiglia perseguita con la gestione di Jean Pierre Mustier ha dato l'idea di un gruppo senza prospettiva nel medio e nel lungo termine. Di questo vuoto di progetto hanno approfittato altri gruppi bancari. Lo ha detto il segretario generale della Fabi, Lando Maria Sileoni, intervistato a Class Cnbc, aggiungendo di aspettarsi per Unicredit "una guida italiana con la quale saprà conquistare spazi lasciati ad altri e riprendere quel ruolo che aveva negli scorsi anni sia con Alessandro Profumo sia con Federico Ghizzoni". Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 dicembre 2020) Milano, 1 dic. (Adnkronos) - "La qualità delle lavoratrici e dei lavoratori diè altissima, ma il disimpegno del gruppoe la vendita dei gioielli di famiglia perseguita con la gestione di Jean Pierreha dato l'idea di un gruppo senzanele nel. Di questo vuoto di progetto hanno approfittato altri gruppi bancari. Lo ha detto il segretario generale della, Lando Maria Sileoni, intervistato a Class Cnbc, aggiungendo di aspettarsi per"una guida italiana con la quale saprà conquistare spazi lasciati ad altri e riprendere quel ruolo chenegli scorsi anni sia con Alessandro Profumo sia con Federico Ghizzoni".

