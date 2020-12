Un’ecografia ai polmoni può diagnosticare la COVID-19 prima del tampone (Di martedì 1 dicembre 2020) . Un team di ricerca della Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Molinette ha dimostrato che attraverso Un’ecografia ai polmoni (accompagnata da una visita medica) è possibile diagnosticare prima del tampone oro-rinofaringeo i casi di COVID-19 con polmonite. Test su 140 pazienti ha rilevato il 20 percento di positivi, risultati tutti negativi al primo tampone. Il metodo più efficace per diagnosticare la positività al coronavirus SARS-CoV-2 è il tampone oro-rinofaringeo, attraverso il quale si prelevano campioni biologici che vengono sottoposti a un test di laboratorio chiamato “reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa” (RT-PCR). Nonostante l’elevata capacità diagnostica, non si ... Leggi su limemagazine.eu (Di martedì 1 dicembre 2020) . Un team di ricerca della Città della Salute e della Scienza di Torino – Ospedale Molinette ha dimostrato che attraversoai(accompagnata da una visita medica) è possibiledeloro-rinofaringeo i casi di-19 conte. Test su 140 pazienti ha rilevato il 20 percento di positivi, risultati tutti negativi al primo. Il metodo più efficace perla positività al coronavirus SARS-CoV-2 è iloro-rinofaringeo, attraverso il quale si prelevano campioni biologici che vengono sottoposti a un test di laboratorio chiamato “reazione a catena della polimerasi a trascrizione inversa” (RT-PCR). Nonostante l’elevata capacità diagnostica, non si ...

