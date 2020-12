Una Vita anticipazioni: MAURO lascia di nuovo Acacias! (Di martedì 1 dicembre 2020) Tra qualche settimana, i telespettatori di Una Vita dovranno salutare nuovamente MAURO San Emeterio (Gonzalo Trujillo). Terminate con esito favorevole le indagini sulla scomparsa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), l’uomo riceverà un nuovo incarico lavorativo a Bilbao e saluterà probabilmente per sempre il quartiere di Acacias. Vediamo dunque con quali modalità avverrà l’uscita di scena… Leggi anche: Tempesta d’amore, anticipazioni tedesche: FRANZI e TIM si sposano (tra mille imprevisti)! Una Vita, trame: MAURO, poliziotto “sotto copertura” Se si dà uno sguardo alle anticipazioni si scopre che la storyline prenderà forma nel momento in cui MAURO confesserà a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) di essere ancora un poliziotto e di avere rimesso ... Leggi su tvsoap (Di martedì 1 dicembre 2020) Tra qualche settimana, i telespettatori di Unadovranno salutare nuovamenteSan Emeterio (Gonzalo Trujillo). Terminate con esito favorevole le indagini sulla scomparsa di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), l’uomo riceverà unincarico lavorativo a Bilbao e saluterà probabilmente per sempre il quartiere di Acacias. Vediamo dunque con quali modalità avverrà l’uscita di scena… Leggi anche: Tempesta d’amore,tedesche: FRANZI e TIM si sposano (tra mille imprevisti)! Una, trame:, poliziotto “sotto copertura” Se si dà uno sguardo allesi scopre che la storyline prenderà forma nel momento in cuiconfesserà a Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) di essere ancora un poliziotto e di avere rimesso ...

