UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 2 dicembre 2020 (Di martedì 1 dicembre 2020) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 2 dicembre 2020: Leggi anche: Una Vita anticipazioni: MAURO lascia di nuovo Acacias! Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è sempre più soffocato da Clara (Imma Pirone), ma intanto l’uomo si rende anche conto che Barbara Filangieri (Mariella Valentini) ha delle mire su di lui. Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) si è dimostrato molto fragile e ora Marina (Nina Soldano) – delusa dall’uomo – dovrà affrontare completamente da sola la crisi dei Cantieri. Cinzia (Veronica Mazza) non vuole perdere Cotugno (Walter Melchionda) e di conseguenza si prepara a un “sommo sacrificio”… Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 1 dicembre 2020)di Unalin onda: Leggi anche: Una Vita: MAURO lascia di nuovo Acacias! Alberto Palladini (Maurizio Aiello) è sempre più soffocato da Clara (Imma Pirone), ma intanto l’uomo si rende anche conto che Barbara Filangieri (Mariella Valentini) ha delle mire su di lui. Fabrizio Rosato (Giorgio Borghetti) si è dimostrato molto fragile e ora Marina (Nina Soldano) – delusa dall’uomo – dovrà affrontare completamente da sola la crisi dei Cantieri. Cinzia (Veronica Mazza) non vuole perdere Cotugno (Walter Melchionda) e di conseguenza si prepara a un “sommo sacrificio”… Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

ciropellegrino : @giusmo1 In tv stanno più tempo dei personaggi di un posto al sole - POPCORNTVit : Un Posto al Sole, le anticipazioni del 2 dicembre: Roberto contento della sfiducia di Marina in Fabrizio - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #2dicembre - CentriSociali : @Alyenante Si cena durante 'un posto al sole'!!!!! - Valedance11 : RT @UPAS_Rai: Rivivi le #storie della #22esima #serie di #unpostoalsole con le puntata in onda al mattino su @RaiPremium e subito dopo onli… -