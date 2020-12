Un famoso reality è rischio cancellazione: ecco cos’è successo (Di martedì 1 dicembre 2020) Un amato e seguito reality show Mediaset potrebbe essere cancellato dalla programmazione: ecco cos’è successo Mediaset, Fonte foto: FacebookI diversi canali Mediaset offrono diverse trasmissioni e tra questi anche tantissimi reality show che tengono compagnia ai tantissimi telespettatori nel corso dell’anno, ma uno di questi rischia la cancellazione: ecco cos’è successo. Il 2020 è stato davvero faticoso a causa del Nuovo Coronavirus e anche per il mondo dello spettacolo non è stata una passeggiata, infatti, in molti sono rimasti a casa per l’impossibilità di lavorare. Alcuni programmi sono stati eliminati o comunque posticipati fino a quando non sarà possibile girare film, programmi e diverse trasmissioni senza ... Leggi su chenews (Di martedì 1 dicembre 2020) Un amato e seguitoshow Mediaset potrebbe essere cancellato dalla programmazione:Mediaset, Fonte foto: FacebookI diversi canali Mediaset offrono diverse trasmissioni e tra questi anche tantissimishow che tengono compagnia ai tantissimi telespettatori nel corso dell’anno, ma uno di questi rischia la. Il 2020 è stato davvero faticoso a causa del Nuovo Coronavirus e anche per il mondo dello spettacolo non è stata una passeggiata, infatti, in molti sono rimasti a casa per l’impossibilità di lavorare. Alcuni programmi sono stati eliminati o comunque posticipati fino a quando non sarà possibile girare film, programmi e diverse trasmissioni senza ...

king_del_trash : Vorrei ricordare a Rosalinda che se è ancora all'interno del reality è grazie a Massimiliano che, dopo il famoso sc… - Jimmuzzu : RT @Massi_Sking: È morto ieri alle 17. La sovraesposizione mediatica la detesto anch’io ma pretendere che non se ne parli, se ne parli poco… - Massi_Sking : È morto ieri alle 17. La sovraesposizione mediatica la detesto anch’io ma pretendere che non se ne parli, se ne par… - PizzagirlPower : @iamdissonance_ Alla fine qui su Twitter ho notato che ognuno percepisce le cose in maniera diversa, un esempio è q… - infoitcultura : Alfonso Signorini rivela che uno dei prossimi concorrenti ha già partecipato a un famoso reality e anticipa i nomi… -

Ultime Notizie dalla rete : famoso reality HTTP/1.1 Server Too Busy