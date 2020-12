Un calendario dell’Avvento coi personaggi del Presepe della Reggia (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUn calendario dell’Avvento con i personaggi del Presepe della Reggia di Caserta per avvicinarci insieme alla Vigilia di Natale. Il Museo del MiBACT, in attesa di poter accogliere i suoi visitatori, lancia sui social un’iniziativa per i più piccoli. Da oggi, 1 dicembre, sarà possibile ogni giorno, fino al 24 dicembre, scaricare dalla pagina Facebook e dal sito istituzionale l’illustrazione di uno dei personaggi del Presepe di Corte.? I bambini potranno colorare le immagini dei pastori, degli angeli, dei popolani, degli animali e della? Natività e scoprire, così, il Presepe storico della Reggia di Caserta. Un appuntamento per calarci, giorno dopo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiUncon ideldi Caserta per avvicinarci insieme alla Vigilia di Natale. Il Museo del MiBACT, in attesa di poter accogliere i suoi visitatori, lancia sui social un’iniziativa per i più piccoli. Da oggi, 1 dicembre, sarà possibile ogni giorno, fino al 24 dicembre, scaricare dalla pagina Facebook e dal sito istituzionale l’illustrazione di uno deideldi Corte.? I bambini potranno colorare le immagini dei pastori, degli angeli, dei popolani, degli animali e? Natività e scoprire, così, ilstoricodi Caserta. Un appuntamento per calarci, giorno dopo ...

