Ultrà dell'Inter travolto e ucciso negli scontri. Al tifoso del Napoli "solo" l'omicidio stradale (Di martedì 1 dicembre 2020) Cristina Bassi Il gup derubrica l'accusa: pena di 4 anni. Non riconosciuta la volontarietà Una condanna a quattro anni di carcere per l'accusa di omicidio stradale e non, come avrebbe voluto la Procura, per omicidio volontario (con il cosiddetto «dolo eventuale»). È arrivata ieri la sentenza di primo grado, nel processo con il rito abbreviato, per Fabio Manduca, l'Ultrà napoletano ritenuto responsabile di aver travolto con il proprio suv e ucciso il tifoso del Varese Daniele Belardinelli. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto una condanna a 16 anni. La sentenza, le cui motivazioni saranno depositate entro 15 giorni, è stata pronunciata dal gup Carlo Ottone De Marchi. L'omicidio stradale ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 1 dicembre 2020) Cristina Bassi Il gup derubrica l'accusa: pena di 4 anni. Non riconosciuta la volontarietà Una condanna a quattro anni di carcere per l'accusa die non, come avrebbe voluto la Procura, pervolontario (con il cosiddetto «dolo eventuale»). È arrivata ieri la sentenza di primo grado, nel processo con il rito abbreviato, per Fabio Manduca, l'napoletano ritenuto responsabile di avercon il proprio suv eildel Varese Daniele Belardinelli. I pm di Milano Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri avevano chiesto una condanna a 16 anni. La sentenza, le cui motivazioni saranno depositate entro 15 giorni, è stata pronunciata dal gup Carlo Ottone De Marchi. L'...

