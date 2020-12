Ultimo Natale alla Casa Bianca: Melania presenta le decorazioni – VIDEO (Di martedì 1 dicembre 2020) Ultimo Natale alla Casa Bianca per la famiglia Trump: Melania presenta le decorazioni della residenza presidenziale. La Casa Bianca si appresta a festeggiare il Natale e come ogni anno, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, la first lady Melania Trump presenta le decorazioni della residenza presidenziale degli Stati Uniti. Per il presidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 1 dicembre 2020)per la famiglia Trump:ledella residenza presidenziale. Lasi appresta a festeggiare ile come ogni anno, tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre, la first ladyTrumpledella residenza presidenziale degli Stati Uniti. Per il presidente L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

istsupsan : ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: “Sarà un Natale #Covid, che ci auguriamo unico e ultimo. Ciò vuol dire organiz… - myrtamerlino : #24novembre 2020. Si parla delle #pistedasci, delle #vacanze sulla #neve, del cenone e di salvare il #Natale. E la… - MovPopulistaIta : RT @LaNotiziaTweet: Babbo #Salvini: #Natale con i tuoi, contagi con chi vuoi. L'ultimo spot di Matteo è un inno alla terza ondata Covid sot… - CutriChiara : RT @istsupsan: ?? Silvio Brusaferro, Presidente ISS: “Sarà un Natale #Covid, che ci auguriamo unico e ultimo. Ciò vuol dire organizzarci evi… - Gianmar26145917 : RT @Saracns74: Per #Melania ed il Presidente #Trump NON sarà 'L'ULTIMO NATALE' alla Casa Bianca. Per opportuna conoscenza. #Tg5 -