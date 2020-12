Ultimi sondaggi Noto: messa di Natale anticipata, 58% italiani contrario (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ipotesi, sempre più concreta, di un anticipo alle 22 della messa di mezzanotte di Natale trova contrario il 58% degli italiani (i favorevoli sono il 30%). E’ quanto emerge dagli Ultimi sondaggi Noto per QN. Difficilmente il governo tornerà sui suoi passi. A parlare di una messa natalizia anticipata era stato nei giorni scorsi, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia: “Seguire la messa due ore prima o far nascere Gesù due ore prima non è un’eresia”. Il possibile anticipo non viene messo in discussione dalla Chiesa che per bocca della Cei riferisce che le “messe di Natale si svolgeranno nella piena osservanza delle norme anti-Covid”. Segui Termometro Politico su Google ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 1 dicembre 2020) L’ipotesi, sempre più concreta, di un anticipo alle 22 delladi mezzanotte ditrovail 58% degli(i favorevoli sono il 30%). E’ quanto emerge dagliper QN. Difficilmente il governo tornerà sui suoi passi. A parlare di unanataliziaera stato nei giorni scorsi, il ministro degli Affari regionali, Francesco Boccia: “Seguire ladue ore prima o far nascere Gesù due ore prima non è un’eresia”. Il possibile anticipo non viene messo in discussione dalla Chiesa che per bocca della Cei riferisce che le “messe disi svolgeranno nella piena osservanza delle norme anti-Covid”. Segui Termometro Politico su Google ...

