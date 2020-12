Tu si que vales: vince Andrea Paris, ma è polemica sulla finale “truccata” (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è conclusa la settima edizione del talent Tu si que vales, tra i programmi di punta di Mediaset ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti. La vittoria è andata all’illusionista Andrea Paris, che ha strabiliato il pubblico con un numero di carte. Dopo la puntata, però, sono esplose le polemiche: ad accendere la miccia è Striscia la Notizia, che ha notato un particolare che renderebbe “truccata” la finale dello show. Striscia contro Tu si que vales per la finale Nell’edizione 2020, si sono alternati molti talenti davanti ai 4 giudici del programma, ovvero i due ideatori dello show, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Tra loro, anche Andrea Paris, 40enne di Foligno, prestigiatore e mentalista. Tante ottime esibizioni che hanno lasciato ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 dicembre 2020) Si è conclusa la settima edizione del talent Tu si que, tra i programmi di punta di Mediaset ideato da Maria De Filippi e Gerry Scotti. La vittoria è andata all’illusionista, che ha strabiliato il pubblico con un numero di carte. Dopo la puntata, però, sono esplose le polemiche: ad accendere la miccia è Striscia la Notizia, che ha notato un particolare che renderebbeladello show. Striscia contro Tu si queper laNell’edizione 2020, si sono alternati molti talenti davanti ai 4 giudici del programma, ovvero i due ideatori dello show, Rudy Zerbi e Teo Mammucari. Tra loro, anche, 40enne di Foligno, prestigiatore e mentalista. Tante ottime esibizioni che hanno lasciato ...

lorelai23712847 : RT @Lanasmiciogatto: (Poteva mancare? Ovviamente no) #DeFerilli nella nuova edizione di tu si que vales; a thread. (verrà aggiornato ogni… - harrysmybaae : Ho appena guardato l'episodio S07E07 di Tu si que vales!...! #tusiquevalesitalia #tvtime - Consuelide : RT @1970Adrien: Striscia la Notizia contro Tu si que vales, finale taroccata? Quello che non hanno mostrato sul numero del vincitore https:… - infoitcultura : Andrea Paris, ecco il video per i fan dopo la vittoria a Tu si que vales. Per lui i messaggi di Pieraccioni e Bocel… - infoitcultura : Andrea Paris vince Tu si que vales e lui in lacrime: «Ma se so sbajati?» -