Trento-Lokomotiv Novosibirsk oggi | orari | tv | programma | streaming Champions League volley

Leggi su oasport

(Di martedì 1 dicembre 2020)è pronta a lanciarsi nell’avventura delladi. I dolomitici esordiranno, alle ore 16.00, contro la. Sfida molto insidiosa contro la squadra campione in carica della SuperLiga russa che ha trionfato nell’unico precedente risalente al 2013 al mondiale per club. Angelo Lorenzetti si affiderà come di consueto alle sue bocche di fuoco Nimir-Abdel Aziz, Dick Kooy e Marko Podrascanin ma dovrà fare a meno di Simone Giannelli ancora positivo al Covid-19. I dolomitici sono quarti in classifica in campionato e sono reduci dalla sconfitta subita per mano di Vibo Valentia. Nella tre giorni trentina non ci sarà l’allenatore Plamen Kostantinov a guidare i russi. La...