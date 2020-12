Traffico Roma del 01-12-2020 ore 20 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 1 dicembre 2020) LuceverdeBuonasera dalla redazionerallentato per un incidente in via degli Aldobrandeschi all’altezza di via di Villa Troili per un altro incidente avvenuto su via di Boccea si rallenta via Don Carlo Gnocchi e via Gaetano Mazzoni direzione centrorallentato sull’intero tratto di via Cilicia direzione San Giovanni fino a giovedì 3 dicembre per lavori notturni tra le 21 sul tratto Urbano della A24 chiusa la galleria Pittaluga il tunnel che collega con la tangenziale est restiamo a distanza acosì come nel resto del Lazio vietati gli spostamenti notturni dalle 22 alle 5 del giorno successivo Salvo che per motivi di lavoro salute occasi di necessità Per tutto il resto del giorno è fortemente raccomandato di non spostarsi senza valido motivo per i dettagli di tutte le informazioni necessarie ...