Traffico Roma del 01-12-2020 ore 09 | 30

(Di martedì 1 dicembre 2020) LuceverdeBen ritrovati all’ascolto in redazione Daniele guerrisi ancora disagi per un incidente grave avvenuto al chilometro 26 della via Pontina all’altezza dello svincolo di Monte d’OroLa strada è chiusa per consentire i rilievi del caso ci sono code a partire dallo svincolo per Ardea verso la capitaledeviato alla km 35 in direzione della via Laurentina ci sono incolonnamenti per curiosi anche verso Pomezia partire da via di Castelno trafficata la provinciale Albano Torvaianica tra Pratica di Mare Pomezia in entrambi i sensi di marcia per il resto sono ancora molto tra tutte le principali arterie stradali in direzione del centro città sulla raccordo in carreggiata esterna code a tratti tra Appia Casilina e poi dalla Prenestina al bivio per laL’Aquila incolonnamenti a ...