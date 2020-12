Totti e il like galeotto a Manolas: bufera social per la bandiera giallorossa (Di martedì 1 dicembre 2020) Francesco Totti, anche dopo aver terminato la sua carriera da calciatore, continua a far parlare di se stesso. Domenica sera Totti ha “regalato” un like a Manolas su Instagram, il difensore greco aveva postato una sua foto in azione durante Napoli-Roma con il commento: “Grande vittoria, Forza Napoli sempre”. Il gesto ha scatenato una bufera social soprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 dicembre 2020) Francesco, anche dopo aver terminato la sua carriera da calciatore, continua a far parlare di se stesso. Domenica seraha “regalato” unsu Instagram, il difensore greco aveva postato una sua foto in azione durante Napoli-Roma con il commento: “Grande vittoria, Forza Napoli sempre”. Il gesto ha scatenato unasoprattutto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

GaeBrancaccio : Hanno ragione I romanisti che si sono straniti sul like Totti a Manolas per il 4-0 di domenica. Non si fa France'.… - tuttonapoli : Like a Manolas dopo la vittoria sulla Roma: Totti finisce nella bufera - LightmyWays : siamo schiavi dei #socialnetworks non vedo nulla di così male nel #Like di #Totti a Manolas ?? #NapoliRoma #SerieA #SerieATIM #ASRoma #Roma - Juliano_1926 : Ma davvero i romanisti arrivano ad odiare #Totti per qualche like su Instagram? - amedeoiossa1 : RT @JosiphOliver: Totti che mette like a Manolas sul post del 4-0 contro la Roma gasa non poco -