Torna Forever su TopCrime | ogni mercoledì il poliziesco fantasy sul medico legale immortale

(Di martedì 1 dicembre 2020) Riparte dalla prima stagione la programmazione disu: ildal registro, creato da Matthew Miller, ha avuto una sola stagione da 22 episodi, trasmessa per la prima volta in Italia da Premium Crime nel 2015 e successivamente in chiaro danel 2016. Ora la serie statunitense riparte sul canale 39 del digitale terrestre, con una programmazione di tre episodi disuin prima serata.suè incentrata sul brillantedi New York Henry Morgan, che con le sue abilità deduttive e la grande esperienza acquisita nel corso della sua lunga vita lavora come ...

