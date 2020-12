Titolo Unicredit penalizzato in Borsa dopo l'annuncio dell'uscita di Mustier (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministratore delegato di Unicredit, Jean Pierre Mustier, ha informato il consiglio di amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade nell'aprile 2021 ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 dicembre 2020) L'amministratore delegato di, Jean Pierre, ha informato il consiglio di amministrazione che si ritirerà dal suo ruolo alla fine del mandato in corso, che scade nell'aprile 2021 ...

ultimenotizie : Partenza in forte ribasso a Piazza Affari per #Unicredit dopo il ribaltone che, fra domenica e lunedì sera, ha port… - giulio_galli : RT @petunianelsole: Il titolo più azzeccato sulla vicenda Unicredit oggi, secondo me, l’ha fatto MF. Bravi. - ANNAMAMARIABIA1 : RT @lauranaka: Titolo #UniCredit -7% non solo per Mps. Analisti Mediobanca presentano paradosso: 'temevate che con #Mustier sarebbe divent… - MaurilioVitto : RT @lauranaka: Titolo #UniCredit -7% non solo per Mps. Analisti Mediobanca presentano paradosso: 'temevate che con #Mustier sarebbe divent… - finanza_online : RT @lauranaka: Titolo #UniCredit affonda, banca ridotta a serva di uno Stato sempre più padrone e interventista. #Mustier fuori per non ave… -

Ultime Notizie dalla rete : Titolo Unicredit HTTP/1.1 Server Too Busy