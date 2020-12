Tirrenia minaccia lo stop di 5 linee | a rischio 500 lavoratori L’allarme dei cittadini sardi | “Senza collegamenti l’Ogliastra non ha futuro”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 dicembre 2020) Da venerdì le tratte Termoli-Tremiti, Genova-Olbia, Napoli-Cagliari, Cagliari-Palermo e Civitavecchia-Arbatax-Cagliari operate dallasaranno sospese. Dopo averto per una settimana di interrompere cinque“non redditizie” per sollecitare il Ministero dei Trasporti a erogare il finanziamento della proroga della concessione sulla continuità territoriale prevista dal Decreto Rilancio, la compagnia ha deciso di garantire ancora “fino a giovedì” le tutte le rotte, nella speranza, fanno sapere in una nota, che il Mit dia risposte entro quella data. In bilico c’è il posto di lavoro di 500 dipendenti a chiamata impegnati a vario titolo sulle navi interessate dal blocco, oltre alla previsione di pesanti ripercussioni sull’indotto. In attesa della gara che, entro il 28 febbraio 2021, riassegnerà (e rimodulerà) le ...